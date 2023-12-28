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Ünlü modacı Vera Wang'in kızlarıyla pozları gündem oldu!

28.12.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü 74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang, yaşına göre fit vücudu ve genç cildiyle dikkat çekiyor. Ünlü modacı yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Modacının kızlarıyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang, yaşına göre fit vücudu ve genç cildiyle dikkat çekiyor. Wang, kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile yine ilgi odağı olmayı başardı.

1990'lı yıllarda kurduğu marka ile moda dünyasının en önemli tasarımcılarından biri olan 74 yaşındaki Vera Wang, kendisinden 40 yaş küçük kızları ile Noel kutlaması sırasında çekilen kareleri paylaştı.

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"Ben ve kızlarım" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta Wang'e 33 yaşındaki Cecilia Baker ve 30 yaşındaki Josephine Baker eşlik etti. Fotoğraflarda Wang tasarımı buz mavisi elbiseleri giyen anne ve kızlarının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Yorum yapan sosyal medya kullanıcıları kızlarının annelerine benzediğini ifade etti.

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