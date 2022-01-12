Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! Kızı güzellikte annesini geçti

1996 yılında çocukluk aşkı Tolga Eşiz ile dünyaevine giren Berna Laçin, 2002 yılında kızı Ada'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, 20 yaşındaki kızıyla pozunu paylaşıp ''Özlemiş olamam mı?'' notunu düştü.

Fransa'da Hukuk Fakültesi okuyan Ada Eşiz, bir süredir yurt dışında yaşıyor.

Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eşiz, sosyal medyada da epey aktif.

Kitap okumaktan büyük keyif aldığını belirten Eşiz, okuduğu eserlerle ilgili görüşlerini, sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Berna Laçin, daha önce verdiği bir röportajda, ''Kendimi Ada'nın destekçisi ve rehberi olarak görüyorum. O yüzden çok büyük çatışmalarımız oluyor'' ifadelerini kullanmıştı.

''İYİ Kİ ANNEYİM''

''Hayatımın merkezinde kızım var. Ne kadar ifade etsem az. İyi ki anneyim'' diyen Berna Laçin, ikinci çocuk fikrine sıcak bakmadığını dile getirmişti.

''BUNLARIN HEPSİ PARAYLA''

Laçin, ikinci kez anne olmayı neden istemediğini ise ''Çocuğunuzun okulda iyi bir eğitim almasını ve aynı zamanda sosyal bir şeyler yapmasını istiyorsunuz ama maalesef Türkiye’de çok fazla imkan olmadığı için bunların hepsi parayla. Biz galiba eşimle anca bir çocuğu gönlümüzden geçtiği gibi yetiştirebilecek noktada olduğumuz için ikinci çocuğu düşünmüyoruz'' sözleriyle anlatmıştı.



