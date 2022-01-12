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  4. Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! Kızı güzellikte annesini geçti

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! Kızı güzellikte annesini geçti

12.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berna Laçin, Fransa'da yaşayan kızı Ada ile pozunu paylaşıp ''Özlemiş olamam mı?'' notunu düştü. Laçin'in kızı Ada, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! Kızı güzellikte annesini geçti

1996 yılında çocukluk aşkı Tolga Eşiz ile dünyaevine giren Berna Laçin, 2002 yılında kızı Ada'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, 20 yaşındaki kızıyla pozunu paylaşıp ''Özlemiş olamam mı?'' notunu düştü.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Fransa'da Hukuk Fakültesi okuyan Ada Eşiz, bir süredir yurt dışında yaşıyor.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eşiz, sosyal medyada da epey aktif.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Kitap okumaktan büyük keyif aldığını belirten Eşiz, okuduğu eserlerle ilgili görüşlerini, sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Berna Laçin, daha önce verdiği bir röportajda, ''Kendimi Ada'nın destekçisi ve rehberi olarak görüyorum. O yüzden çok büyük çatışmalarımız oluyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

''İYİ Kİ ANNEYİM''

''Hayatımın merkezinde kızım var. Ne kadar ifade etsem az. İyi ki anneyim'' diyen Berna Laçin, ikinci çocuk fikrine sıcak bakmadığını dile getirmişti.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

''BUNLARIN HEPSİ PARAYLA''

Laçin, ikinci kez anne olmayı neden istemediğini ise ''Çocuğunuzun okulda iyi bir eğitim almasını ve aynı zamanda sosyal bir şeyler yapmasını istiyorsunuz ama maalesef Türkiye’de çok fazla imkan olmadığı için bunların hepsi parayla. Biz galiba eşimle anca bir çocuğu gönlümüzden geçtiği gibi yetiştirebilecek noktada olduğumuz için ikinci çocuğu düşünmüyoruz'' sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''

Ünlü oyuncu Berna Laçin kızıyla pozunu paylaştı! ''Özlemiş olamam mı?''


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Berna Laçin
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