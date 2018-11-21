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Ünlü oyuncu Peker Açıkalın 55 yaşında baba oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ı üçüncü kez baba olacak olmanın heyecanı sardı.

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın 55 yaşında baba oluyor!

55 yaşındaki Peker Açıkalın kendisi gibi oyuncu Çiğdem Koç ile bebeğinin olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından güzel haber veren Açıkalın duygularını şu sözlerle ifade etti;

İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra… Erkek çocuğumun doğması için, gün değil saat sayıyoruz. Sağlık ve sıhhatle doğsun. Büyüyüp de abi olsun, adam olsun, vatana millete hayırlı olsun.

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Peker Açıkalın’ın daha önce yaptığı evliliklerden Narin Şeker ve Perim Yakut adında iki kızı var.

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