Ünlü oyuncu Reha Özcan'ın yeni dizisi belli oldu

Reha Özcan, Süreç Film’in İclal Aydın’ın satış rekorları kıran kitabı Üç Kız Kardeş'ten uyarlanacak dizide başrol oynayacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Reha Özcan dizide 3 genç kızın babası Sadık beye hayat verecek. Sadık beyin eşi Nesrin’i ise İclal Aydın oynayacak.

Eda Tokgöz’ün yöneteceği, Türkiye’nin en iyi senaristlerinden Erkan Birgören ile Betül Yağsağan’ın kaleme alacağı dizide Rüçhan karakterine ise Veda Yurtsever hayat verecek.

Oyuncu seçimi süren dizi aralık sonunda sete çıkacak ve yeni yılda Kanal D'de yayınlanacak.

