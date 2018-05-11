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Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

"Elveda Rumeli" dizisi ile tanınan oyuncusu Selahattin Bilal hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Türkiye'deki izleyicinin, 2007-2009'da yayınlanan "Elveda Rumeli" dizisindeki "Mazhar Paşa" rolüyle tanıdığı Bilal, bir süre önce yakalandığı hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

1964 yılından itibaren Makedonya Türk Tiyatrosu'nda görev yapan Bilal, 2007 yılında emekli olmasına rağmen sanat hayatına farklı projelerle devam etti.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro, dizi, film ve farklı projelerde rol alan ve yönetmenlik yapan Bilal, çok sayıda ulusal ve uluslararası festivalden ödüller aldı.

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Anahtar Kelimeler:
elveda rumeli selahattin bilal

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