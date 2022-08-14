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  4. Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti 

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti 

14.08.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin üçüncü katından düştü. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti 

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

(DHA)

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