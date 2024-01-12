Ünlü oyuncu Vincent Gallo hakkında taciz suçlaması... Cinsel içerikli ve rahatsız edici...

Ünlü aktör Vincent Gallo hakkında, Sag-Aftra sendikası tarafından soruşturma başlattı. Sebebi ise The Policeman filminin oyuncu seçiminde birkaç kadının kendisine uygunsuz sözler söylediğini iddia etmesi... Aktörün seri katil gerilimi The Policeman'ın oyuncu seçimi sürecinde cinsel içerikli ve rahatsız edici sözler sarf ettiği iddia edildi.

Rolling Stone'un haberine göre, en az üç kadın Gallo'yu Kasım 2023'te filmin oyuncu seçimi sürecinde yaptığı iddia edilen cinsel içerikli ve rahatsız edici yorumlar nedeniyle oyuncular sendikasına şikayet etti.

Bir Sag-Afra temsilcisi Rolling Stone'a soruşturmanın devam ettiğini doğruladı, ancak belirli soruları yanıtlamayı reddetti.

Temsilci, "Şikayetlerle ilgili olarak prodüksiyonla kapsamlı bir şekilde temasa geçtik ve çekimler tamamlanmış olsa da, izlemeye ve soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.





