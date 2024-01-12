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Ünlü oyuncu Vincent Gallo hakkında taciz suçlaması... Cinsel içerikli ve rahatsız edici...

12.01.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Ünlü aktör Vincent Gallo'nun cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Film seçmeleri sırasında birkaç kadına uygunsuz sözler söylediği iddia edildi. Ünü oyuncuya Sag-Aftra sendikası tarafından soruşturma başlatıldı.

Ünlü aktör Vincent Gallo hakkında, Sag-Aftra sendikası tarafından soruşturma başlattı. Sebebi ise The Policeman filminin oyuncu seçiminde birkaç kadının kendisine uygunsuz sözler söylediğini iddia etmesi... Aktörün seri katil gerilimi The Policeman'ın oyuncu seçimi sürecinde cinsel içerikli ve rahatsız edici sözler sarf ettiği iddia edildi.

Rolling Stone'un haberine göre, en az üç kadın Gallo'yu Kasım 2023'te filmin oyuncu seçimi sürecinde yaptığı iddia edilen cinsel içerikli ve rahatsız edici yorumlar nedeniyle oyuncular sendikasına şikayet etti.

Bir Sag-Afra temsilcisi Rolling Stone'a soruşturmanın devam ettiğini doğruladı, ancak belirli soruları yanıtlamayı reddetti.

Temsilci, "Şikayetlerle ilgili olarak prodüksiyonla kapsamlı bir şekilde temasa geçtik ve çekimler tamamlanmış olsa da, izlemeye ve soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.

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