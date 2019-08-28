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Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir'e veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Mersin'de hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir için cenaze töreni düzenlendi . Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi

Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir'e veda

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

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Özdemir için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, sanatçının kızları Yıldız ve Sena Özdemir ile yakınlarının yanı sıra müzik camiasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı.

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İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir'in tabutu, hayranları tarafından cenaze aracına taşındı.

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Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi. Sanatçının kızları ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da Özdemir ailesine başsağlığı diledi.
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Sanatçının cenazesi, Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Selahattin Özdemir, dün hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Özdemir Cenaze

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