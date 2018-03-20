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Ünlü şarkıcı çocukluk fotoğrafını paylaştı: Çok değişmiş miyim?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz?

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları

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25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"
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30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?

Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?
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Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
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Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...

Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...
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Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.
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30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
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İlk bakışta tanıyamadığınız bu küçük kız şimdilerde televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinde başrol oynuyor.

İlk bakışta tanıyamadığınız bu küçük kız şimdilerde televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinde başrol oynuyor.
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1992 doğumlu güzel oyuncu en son 'No 309' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

1992 doğumlu güzel oyuncu en son 'No 309' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.
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Şimdilerde uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir bu fotoğrafını 'Ne çok değişmişim! Seni seviyorum çocuk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Şimdilerde uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir bu fotoğrafını 'Ne çok değişmişim! Seni seviyorum çocuk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
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Ünlü oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla anılarını tazeledi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla anılarını tazeledi.
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Akbağ çocukluk yıllarına ait paylaştığı fotoğrafın altına: ‘Pastayı kesen Sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki, ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel p

Akbağ çocukluk yıllarına ait paylaştığı fotoğrafın altına: ‘Pastayı kesen Sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki, ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel p
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Ünlü oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?
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Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.

Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.
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Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim...

Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim...
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Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü...

Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü...
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Oyuncu Özge Borak çocukluğuna ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Özge Borak çocukluğuna ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Borak fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “hadi gidin evinizin önünde oyna

Borak fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “hadi gidin evinizin önünde oyna
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Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim...

Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim...
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Fotoğraftaki kişi oyuncu-sunucu Uraz Kaygılaroğlu... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi "Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı...,

Fotoğraftaki kişi oyuncu-sunucu Uraz Kaygılaroğlu... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi "Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı...,
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Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?

Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?
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O şimdilerde milyonların hayran olduğu bir isim!

O şimdilerde milyonların hayran olduğu bir isim!
Fotoğraftaki kişi son olarak İçerde dizisi ile ekranlara gelen Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu, fotoğrafını "Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan ;)" notu ile Instagram'da paylaştı.
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çocukluk fotoğrafları İrem Derici

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