MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

25.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, çıplak fotoğraf isyanıyla dikkat çekmişti. İlişkisi olan bir erkeğe çıplak fotoğraf atan bir kadını topa tutan Polat, bu defa bir takipçisinden gelen mesajı paylaşarak şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak kamera karşısına geçen Ebru Polat, ilişkisi olan bir erkeğe çıplak fotoğraf atan bir kadın hakkındaki sözleriyle olay olmuştu. Polat, konuyla ilgili takipçisinden gelen ''Karnı vajinayla uyumlu olmuş mu diye atmıştır. Hani orantı falan'' yanıtını paylaştı. Ünlü şarkıcı, ilginç mesaja''Ya ben sabaha kadar gülerim buna'' notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Ebru Polat, dün, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı 'çıplak fotoğraf' isyanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Polat, ''O kadar sinirliyim ki! Bir kadın, ilişkisi olan bir erkeğe neden çıplak fotoğraf atar arkadaş ya! Bir de çocuk gelişimcisi bir kadın. Bu ne cüret!'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Şöhret kapısını aralamadan önce avukatlık yapan Ebru Polat, şarkıcılığa ilgi duyunca, mesleğini bırakmıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Şimdilerde şarkıcılığın yanı sıra kozmetik ürünleri pazarlayan bir firmanın sahibi olan Polat, aynı zamanda Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Günlük kazancını açıkladıktan sonra magazin gündemine oturan ünlü şarkıcının, sahibi olduğu kozmetik firmasından günlük 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Ebru Polat'ın 6 milyon TL değerinde araba aldığı haberleri de, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktıHer geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı
PARTNER"Sevgili sevgilim iyi ki doğdun""Sevgili sevgilim iyi ki doğdun"
Gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!Gerçek mesleği duyanları şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Her geçen gün güzelleşiyor! 58 kilo veren ünlü oyuncu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı

Her geçen gün güzelleşiyor! 58 kilo veren ünlü oyuncu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı

3'üncü ve 4'ncü doz aşı için flaş yan etki açıklaması

3'üncü ve 4'ncü doz aşı için flaş yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Eski porno yıldızından üstsüz poz!

Eski porno yıldızından üstsüz poz!

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu

Sevgilisiyle maça gitti! Eski kocasıyla pişti oldu

Ünlü şef boşandı! Duruşmada açık açık söyledi

Ünlü şef boşandı! Duruşmada açık açık söyledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.