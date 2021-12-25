Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan 'vajina' paylaşımı! ''Sabaha kadar gülerim buna''

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak kamera karşısına geçen Ebru Polat, ilişkisi olan bir erkeğe çıplak fotoğraf atan bir kadın hakkındaki sözleriyle olay olmuştu. Polat, konuyla ilgili takipçisinden gelen ''Karnı vajinayla uyumlu olmuş mu diye atmıştır. Hani orantı falan'' yanıtını paylaştı. Ünlü şarkıcı, ilginç mesaja''Ya ben sabaha kadar gülerim buna'' notunu düştü.

Ebru Polat, dün, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı 'çıplak fotoğraf' isyanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Polat, ''O kadar sinirliyim ki! Bir kadın, ilişkisi olan bir erkeğe neden çıplak fotoğraf atar arkadaş ya! Bir de çocuk gelişimcisi bir kadın. Bu ne cüret!'' ifadelerini kullanmıştı.

Şöhret kapısını aralamadan önce avukatlık yapan Ebru Polat, şarkıcılığa ilgi duyunca, mesleğini bırakmıştı.

Şimdilerde şarkıcılığın yanı sıra kozmetik ürünleri pazarlayan bir firmanın sahibi olan Polat, aynı zamanda Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor.

Günlük kazancını açıkladıktan sonra magazin gündemine oturan ünlü şarkıcının, sahibi olduğu kozmetik firmasından günlük 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Ebru Polat'ın 6 milyon TL değerinde araba aldığı haberleri de, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.



