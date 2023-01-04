MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den katıldığı programda çok konuşulacak sözler! 'Erotik film yıldızı olmak istiyorum'

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den katıldığı programda çok konuşulacak sözler! 'Erotik film yıldızı olmak istiyorum'

04.01.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, katıldığı programda yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. Okan Bayülgen, 'Nasıl bir emeklilik hayaliniz var?' sorusuna verdiği cevapla izleyenleri şaşırttı. Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum... Orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli porno yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den katıldığı programda çok konuşulacak sözler! 'Erotik film yıldızı olmak istiyorum'

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Yıllardır ekranların değişmeyen yüzü olan Bayülgen, hayat hikayesinden ilginç anları anlattı. Bayülgen, "Hiçbir topluluğa ait değilim." dedi.

"Kameraların önünde olmayı istedin mi? Şovmen olmayı istedin mi?" sorularına cevap veren Okan Bayülgen, "Hayır, başka çarem yoktu" cevabını verip, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Screenshot_3

'EROTİK FİLM YILDIZI OLMAK İSTİYORUM'

"Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt veren ünlü şovmen şu ifadeleri kullandı:

"Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir porno kategorisi var 'old'. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil. Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli porno yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mauro Icardi'nin sevgilisi pozlarıyla sosyal medyayı salladıMauro Icardi'nin sevgilisi pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
porno Okan Bayülgen erotizm kripto para borsaları stop loss nedir yatırım yapma borsalar stop loss

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ekranı

TikTok fenomeni havuza işediği video ile gündem oldu! Daha önce de...

TikTok fenomeni havuza işediği video ile gündem oldu! Daha önce de...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.