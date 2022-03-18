İngiltere'nin Yılmaz Vural'ı! Gol sevincinde kolunu kırdı!

İngiltere Premier Lig'de 20. haftanın erteleme maçında Everton, Newcastle United'ı konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan mücadele, 90+9'da Alex Iwobi'nin attığı gol sonrası Everton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

LAMPARD KOLUNU KIRDI

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, son dakikalarda gelen gole coşkuyla sevinirken kolunu kırdı.

"NASIL KIRILDI, BİLMİYORUM"

Sevinç ve kolunun kırılma anını anlatan İngiliz teknik direktör, "Kolum nasıl kırıldı, bilmiyorum. Sanırım o an bir şeye çarptım. İki dakika sonrasında elimin titrediğini ve biraz ağrıdığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BAŞINA BİR KIRIK"

"Sezon sonuna kadar daha kaç kırığınız olacak?" sorusunu da yanıtlayan Lampard, "Maç başına bir kırıkla sezonu tamamlarım gibi. Bu maç çok özeldi." dedi.

YILMAZ VURAL BENZETMESİ

Lampard'ın yaşadığı bu talihsiz olay sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar Lampard'ı, İngiltere'nin Yılmaz Vural'ı olarak nitelendirdi. Yılmaz Vural'ın da gol sevinçleri sırasında büyük sevinç yaşadığı ve adeta kendinden geçtiği fotoğrafları paylaşıldı...

Ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Everton, 25 puanla 17. sırada yer aldı.

