MAGAZİN

Ünlü TV yıldızı sokakta oral seks yaparken yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

28 yaşındaki Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Vargas, erkek arkadaşıyla otoparkta çırılçıplak oral seks yaparken gözaltına alındı

Ünlü TV yıldızı sokakta oral seks yaparken yakalandı

Bad Girls Club programı ile adını duyuran 28 yaşındaki Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Vargas, Florida'da erkek arkadaşı ile oral seks yaparken polisler tarafından yakalanıp tutuklandı.

Brevard kentinin polis yetkilileri, Nicole'yi 23 yaşındaki erkek arkadaşı Colton Voegele ile ana yola bir kaç metre mesafedeki bir otoparkta çıplak vaziyette gördü.

500 DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından sadece üzerinde kısa bir şort olduğu halde kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğrafları çekilen Nicole'nın ilişkiye girerken kendilerini gören bir vatandaş tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Nicole, 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nicole Vargas oral seks

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