Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Gündemin konuşulan isimlerinden biri olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt reklam projelerinde de yer aldı. Ebrar Karakurt, eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşuldu. Ünlü voleybolcu bu defa Instagram üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

EBRAR KARAKURT'TAN FLAŞ TÜRKİYA-İTALYA AÇIKLAMASI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.



Bir takipçisinden gelen, "Türkiye'de ne zaman oynayacaksın?" sorusuna yanıt veren Karakurt, "Onu zaman gösterir ama burada yeni tecrübeler kazanma hissini seviyorum." dedi.



Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Karakurt sözlerini şöyle tamamladı: "İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece kalırım gibi duruyor."

22 yaşındaki Ebrar Karakurt, eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla gündemde uzun süre yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde annesi ile pozunu paylaşan Karakurt, "Güneşim ve ben" ifadelerini düşmüştü.





