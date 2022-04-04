MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

04.04.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı voleybol kariyeri kadar özel yaşantısıyla da gündemde yerini alan Ebrar Karakurt aynı zamanda ekranların da aranan yüzlerinden biri oldu. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Karakurt, Türkiye-İtalya ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Gündemin konuşulan isimlerinden biri olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt reklam projelerinde de yer aldı. Ebrar Karakurt, eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla bir hayli konuşuldu. Ünlü voleybolcu bu defa Instagram üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

EBRAR KARAKURT'TAN FLAŞ TÜRKİYA-İTALYA AÇIKLAMASI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Bir takipçisinden gelen, "Türkiye'de ne zaman oynayacaksın?" sorusuna yanıt veren Karakurt, "Onu zaman gösterir ama burada yeni tecrübeler kazanma hissini seviyorum." dedi.
Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Karakurt sözlerini şöyle tamamladı: "İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece kalırım gibi duruyor."

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

22 yaşındaki Ebrar Karakurt, eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla gündemde uzun süre yer almıştı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Geçtiğimiz günlerde annesi ile pozunu paylaşan Karakurt, "Güneşim ve ben" ifadelerini düşmüştü.

Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan flaş Türkiye-İtalya açıklaması! 'İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybıSurvivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı İETT şoförüne saldırdıAşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı İETT şoförüne saldırdı
Bikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktıBikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktı
Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerini üzen haber! LPG'nin fiyatı...

Araç sahiplerini üzen haber! LPG'nin fiyatı...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

Uyku ilacıyla uyuttu, ellerinde avucunda ne varsa alıp götürdü

Uyku ilacıyla uyuttu, ellerinde avucunda ne varsa alıp götürdü

İlginizi Çekebilir

Gülemeyen kadın! Nadir görülen hastalığına rağmen...

Gülemeyen kadın! Nadir görülen hastalığına rağmen...

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.