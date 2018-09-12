Ünlü yayıncı Dr DisRespect yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı!

Ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespect, yayın esnasında evinin silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek yayına ara verdi. Kendine özgü yarattığı karakterle Twitch dünyasının en renkli yayıncılarından biri olan DrDisRespect, Call of Duty: Black Ops 4'ün betasını oynarken bir anda koltuğundan kalkarak evi kontrol etmeye gitti. Geri döndüğünde evinin üst üste ikinci günde de silahlı saldırıya uğradığını ve arabayla evin önünden geçen kişiler tarafından kurşunlandığını "Bayanlar ve baylar ... Şu anda yayını bitirmem lazım, biri evimize ateş ediyor, üst kattaki penceremizi kırdı." diyerek duyurdu ve yayını kapatmak zorunda olduğunu belirtti. Başta herkesin şaka sandığı olay, polis yetkilileri tarafından da doğrulandı.
İşte o anlar
Olaylar sonrası ünlü yayıncı takipçilerine twitter üzerinden teşekkürlerini dile getirerek, kimsenin yara almadığını ve yayınlara daha önce açıkladığı takvim eşliğinde devam edeceğini duyurdu.
The Doc and family appreciate everyone’s concerns and well wishes.— Dr DisRespect (@DrDisRespect) September 12, 2018
Thankfully no one was hurt. The situation is being handled appropriately.
In the meantime, stream will resume tomorrow according to schedule.#FirmHandshakes
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