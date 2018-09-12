SPOR

Ünlü yayıncı Dr DisRespect yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı!

ESPOR HABERLERİ  | 12.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespect, yayın esnasında evinin silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek yayına ara verdi.

Ünlü yayıncı Dr DisRespect yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı!

Ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespect, yayın esnasında evinin silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek yayına ara verdi. Kendine özgü yarattığı karakterle Twitch dünyasının en renkli yayıncılarından biri olan DrDisRespect, Call of Duty: Black Ops 4'ün betasını oynarken bir anda koltuğundan kalkarak evi kontrol etmeye gitti. Geri döndüğünde evinin üst üste ikinci günde de silahlı saldırıya uğradığını ve arabayla evin önünden geçen kişiler tarafından kurşunlandığını "Bayanlar ve baylar ... Şu anda yayını bitirmem lazım, biri evimize ateş ediyor, üst kattaki penceremizi kırdı." diyerek duyurdu ve yayını kapatmak zorunda olduğunu belirtti. Başta herkesin şaka sandığı olay, polis yetkilileri tarafından da doğrulandı.

İşte o anlar

Olaylar sonrası ünlü yayıncı takipçilerine twitter üzerinden teşekkürlerini dile getirerek, kimsenin yara almadığını ve yayınlara daha önce açıkladığı takvim eşliğinde devam edeceğini duyurdu.


PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi! Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!
League of Legends Uzay Serüveni etkinliğinin tanıtım videosunu yayınladı! League of Legends Uzay Serüveni etkinliğinin tanıtım videosunu yayınladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor Dr DisRespect twitch

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi

Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yayıncı Dr DisRespect yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı!

Ünlü yayıncı Dr DisRespect yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı!

Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

Liverpool taraftarından FIFA'ya Salah tepkisi!

League of Legends Uzay Serüveni etkinliğinin tanıtım videosunu yayınladı!

League of Legends Uzay Serüveni etkinliğinin tanıtım videosunu yayınladı!

EU LCS'de şampyon belli oldu!

EU LCS'de şampyon belli oldu!

NA LCS'de şampiyon belli oldu!

NA LCS'de şampiyon belli oldu!

Galatasaray PUBG takımını duyurdu!

Galatasaray PUBG takımını duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.