'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2021 tarihinde şüpheli Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı'na geldiği, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'i kasten öldürdüğü anlatıldı. İddianamede ifadesi yer alan şüpheli Öztürk'ün maktul Salih Memişoğlu'nu 10 yıldır tanıdığı, Park Of İstanbul isimli iş yerinin bulunduğu ormanlık alanı kiraladıklarını, bu ormanlık alanı temizleyip günümüzdeki haline gelmesini sağladığını söylediği kaydedildi. İfadesinde maktul Memişoğlu'nun söz konusu iş yerinin sahibi olduğunu belirten şüpheli Öztürk, maktul Ömer Faruk Zengin ile husumeti olmadığını da dile getirdi. "2044 YILINA KADAR İŞLETME HAKKI MEMİŞOĞLU'NDAYDI" Maktul Memişoğlu ile aralarının iyi olduğunu, işletme içerisindeki büfe ve yöresel ürünler pazarlama işletme hakkının 2044 yılına kadar Memişoğlu'na vermek üzere taahhüt ettiğini kaydeden şüpheli Öztürk, işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte daha çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine Memişoğlu'nun vermiş olduğu sözlerinden döndüğünü öne sürdü. Öztürk, işletmenin işletmesine yönelik işlemlerde ve parasal miktarlarda anlaşmazlıkların yaşandığını ve bu süreçte Memişoğlu hakkında savcılığa ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayetlerde bulunduğunu da kaydetti.

ÖFKE PATLAMASI YAŞAYARAK MEMİŞOĞLU'NA ATEŞ ETTİĞİNİ İFADESİNDE BELİRTTİ Öztürk, suç tarihinde olay yerine aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynıra gittiklerini, Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri yaptığını, aralarında tartışma yaşandığını, Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeni Uğur ve kardeşi Ali'nin olay yerinde gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu öne sürdü. Memişoğlu'nda da silah olabileceğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Salih hayırdır niye bana böyle konuşuyorsun?" dediğini ve her şeyi sineye çekmeye hazırlandığı sırada Memişoğlu'nun kendisini silahla eyleme geçeceğini düşündüğü ve eyleme geçerek silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını söyledi. İçerideki şahısları dışarı çıkarttığını kaydeden şüpheli Öztürk, dışarıdaki şahıslarda da silah olduğunu düşündüğünü, silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını anlattı. Şüpheli Öztürk, amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini kaydetti. İddianamede Öztürk'ün oğulları Bayram ve Ensar'ın yanına gittiğini ve onların bu olaydan haberleri olmadığını öne sürdü. Taksi durağına giderek akrabası Satılmış Güneş'in aracına bindiğini ve Mehmet Güneş'in yanına giderek o gece ofiste kaldığını belirten şüpheli Öztürk'ün olayın tek suçlunun kendisi olduğunu beyan ettiği iddianamede belirtildi.