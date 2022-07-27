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  4. Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'tan sonraki yeni dizisi belli oldu

Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'tan sonraki yeni dizisi belli oldu

27.07.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de geçen sezon yayınlanan Üç Kuruş ve Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni projeyle ekranlarda olacak. Uraz Kaygılaroğlu, Star TV'de yayınlanacak olan Çöp Adam dizisinde başrol oynayacak.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'tan sonraki yeni dizisi belli oldu

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin ardından son olarak Disney Plus’ın BKM Film imzalı Avcı dizisinde Pınar Deniz’le başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu bir diziyle daha anlaştı.

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ETKİLEYİCİ BİR AŞK HİKAYESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor. Projenin kod adı ise 'Çöp Adam' olarak belirlendi. Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi beyazcama taşınacak.

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Dizinin oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz netlik kazanmadı. Çöp Adam'da Kaygılaroğlu’na eşlik edecek kadın oyuncu da henüz belli olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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