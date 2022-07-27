Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'tan sonraki yeni dizisi belli oldu

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin ardından son olarak Disney Plus’ın BKM Film imzalı Avcı dizisinde Pınar Deniz’le başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu bir diziyle daha anlaştı.

ETKİLEYİCİ BİR AŞK HİKAYESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor. Projenin kod adı ise 'Çöp Adam' olarak belirlendi. Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi beyazcama taşınacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz netlik kazanmadı. Çöp Adam'da Kaygılaroğlu’na eşlik edecek kadın oyuncu da henüz belli olmadı.

