Uraz Kaygılaroğlu ve İrem Sak'ın atışması Ebru Polat'ı güldürdü!

‘Dönerse Senindir’ filminde birlikte rol alan İrem Sak ve Uraz Kaygılaroğlu’nun daha önce sosyal medya hesabından yaptığı atışma yeniden gündem oldu.

Şu sıralar Sefirin Kızı'da rol alan ve beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu ve İrem Sak'ın o yorumlarına Ebru Polat da tepkisiz kalmadı. Bir fotoğrafında yılanlı bir küpe takan Sak'a yakışıklı oyuncu "Kalbinizin güzelliği küpelerinize yansımış" yazdı. Sak Uraz Kaygılaroğlu'nun bu komik göndermesine "Arkandan çok konuşuyorum; keşke bana küssen" dedi.

İki ünlü oyuncunun bu atışması hayranları tarafından yeniden sosyal medyada paylaşılınca eski fotoğrafa beğeni yağdı. Bu atışmayı yeni göre Ebru Polat da hikayesinde paylaşarak İrem Sak'a "aşığım sana kadın" yorumunda bulundu.

