USES'e (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl giriş yapılır? USES giriş

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kişiler USES Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi’ne giriş yaparak burada bulunan eğitimlerden faydalanabilirler. Ayrıca alınan uzaktan eğitimlerin sonunda yeterli katılım sağlanması ya da sınavda başarılı olunması halinde kişilere sertifika da verilmektedir. 2006 yılından bu yana USES üzerinden eğitim verilmektedir.

USES sistemi üzerinden çeşitli sınavlar da gerçekleştirilir. Örnek olarak 25 Ocak 2024 tarihinde eğitimini tamamlamış olan sağlık personeline yönelik Aday Memur Temel Eğitim sınavı yapılmıştır. USES sistemindeki eğitimlerden faydalanabilmek için öncelikli olarak USES sistemine kayıt olmak ve kişiye özel şifre ile giriş yapmak gerekir.

USES'e (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kayıt olunur?

USES'e sağlık çalışanları kayıt olabilir. Çalışanlar, egitimadmin.saglik.gov.tr adresinden ‘Uygulamaya Git’ butonuna tıklanarak Ortak Giriş Noktasından e-devlet veya saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresi ve şifresi ile USES sağlık girişi yapılabilmektedir.

USES'e (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl giriş yapılır?

USES girişi için kullanıcılar sahip oldukları e-mail adresi ve şifrelerini kullanırlar. Çeşitli yollardan sistem girişi yapılabilir. USES girişi dolayı olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden de yapılabilir. E-mail adresi ve şifre ile sisteme giriş yapabilmek mümkündür. Uzaktan eğitimler veren bir platform olan USES’e giriş yapmak şu adımlar izlenir:

https://egitim.saglik.gov.tr adresine girilir.

Açılan sayfada giriş linkine tıklanarak ilerlenir.

E-mail adresi ve parola girilir.

USES girişi e-Devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı’na ait olan internet sitesi ve mobil uygulama aracılığı ile dolayı yoldan gerçekleştirilebilir. Direkt olarak girmek içinse tarayıcıya www.egitim.saglik.gov.tr yazılmalıdır. Direkt olarak giriş yapılacaksa e-mail ve şifre kullanılmalıdır.