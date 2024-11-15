USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir, ne işe yarar? USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

Özellikle evlere kapanılan karantina süreçlerinde internet son derece önem kazanmış ve tüm iletişim internet aracılığı ile sağlanmıştır. Bunun dışında eğitim ve öğretim sürecinin sekteye uğramaması adına yeni yollar geliştirilmiş ve uzaktan eğitim sistemi benimsenmiştir. Uzaktan eğitim sistemi özellikle pandemi sürecinde çeşitli çevreler tarafından bir avantaj olarak kabul edilmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin kullanıldığı sistemlerden biri de USES yani Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi'dir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir?

USES, Uzaktan Sağlık Eğitim sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan personel için uzaktan eğitimler verilmesini sağlayan bir eğitim sistemidir.

Temelde sağlık personelini uzaktan katılabilecekleri derslerle eğitimler vermeyi amaçlayan ve 2006 yılında kullanıma açılan bu sistemde uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılmıştır. Sağlık personelleri bu sistemden yararlanabilir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ne işe yarar?

USES sağlık çalışanlarına açık bir eğitim sistemidir. Sağlık personelinin uzaktan eğitim almasını sağlar. Sağlık personeli arasında fırsat eşitliği sağlama hedefiyle faaliyete geçmiş olan USES eğitimleri tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarına açıktır.

Yazılımsal ve sistemsel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş ve geliştirilmiş olan USES eğitimleri sağlık çalışanlarının eğitim almasını sağlarken, çalışanlara istediği yerde ve zamanda giriş yapma hakkı da verir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

USES eğitimlerinden yararlanabilmek ve sisteme giriş yapabilmek için tarayıcıya https://egitim.saglik.gov.tr yazılmalıdır. Ayrıca ortak giriş noktası kullanılarak e-Devlet sistemi üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

Kullanıcılar sahip oldukları e-mail adresi ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. USES girişi dolayı olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

USES'i (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) kimler kullanabilir?

USES eğitim platformunda kaydı bulunan her Sağlık Bakanlığı çalışanı sisteme giriş yapabilir. Uzaktan eğitimler veren bir platform olan USES’e giriş yapmak şu adımlar izlenir: