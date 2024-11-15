HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir, ne işe yarar? USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir, ne işe yarar? USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ve günlük hayatın her alanında kendine yer bulmayı başaran internet dünya genelinde birçok yenilik de getirmiştir. Resmî işlemler de dahil birçok işlem internet üzerinden sanal ortamlarda yapılabilir hâle gelmiştir. Peki USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir, ne işe yarar? USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir, ne işe yarar? USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir?
  • USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ne işe yarar?
  • USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?
  • USES'i (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) kimler kullanabilir?

Özellikle evlere kapanılan karantina süreçlerinde internet son derece önem kazanmış ve tüm iletişim internet aracılığı ile sağlanmıştır. Bunun dışında eğitim ve öğretim sürecinin sekteye uğramaması adına yeni yollar geliştirilmiş ve uzaktan eğitim sistemi benimsenmiştir. Uzaktan eğitim sistemi özellikle pandemi sürecinde çeşitli çevreler tarafından bir avantaj olarak kabul edilmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin kullanıldığı sistemlerden biri de USES yani Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi'dir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nedir?

USES, Uzaktan Sağlık Eğitim sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan personel için uzaktan eğitimler verilmesini sağlayan bir eğitim sistemidir.

Temelde sağlık personelini uzaktan katılabilecekleri derslerle eğitimler vermeyi amaçlayan ve 2006 yılında kullanıma açılan bu sistemde uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılmıştır. Sağlık personelleri bu sistemden yararlanabilir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ne işe yarar?

USES sağlık çalışanlarına açık bir eğitim sistemidir. Sağlık personelinin uzaktan eğitim almasını sağlar. Sağlık personeli arasında fırsat eşitliği sağlama hedefiyle faaliyete geçmiş olan USES eğitimleri tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarına açıktır.

Yazılımsal ve sistemsel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş ve geliştirilmiş olan USES eğitimleri sağlık çalışanlarının eğitim almasını sağlarken, çalışanlara istediği yerde ve zamanda giriş yapma hakkı da verir.

USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl kullanılır?

USES eğitimlerinden yararlanabilmek ve sisteme giriş yapabilmek için tarayıcıya https://egitim.saglik.gov.tr yazılmalıdır. Ayrıca ortak giriş noktası kullanılarak e-Devlet sistemi üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

Kullanıcılar sahip oldukları e-mail adresi ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. USES girişi dolayı olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

USES'i (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) kimler kullanabilir?

USES eğitim platformunda kaydı bulunan her Sağlık Bakanlığı çalışanı sisteme giriş yapabilir. Uzaktan eğitimler veren bir platform olan USES’e giriş yapmak şu adımlar izlenir:

USES'e (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl giriş yapılır? USES'e (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) nasıl giriş yapılır?
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kamu
En Çok Okunan Haberler
Enflasyonda beklentiler değişti

Enflasyonda beklentiler değişti

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Birdenbire donacağız! İstanbul için uyarı geldi

Birdenbire donacağız! İstanbul için uyarı geldi

MHP ziyareti gündem oldu! Her şeyi anlattı

MHP ziyareti gündem oldu! Her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.