224 bin lirayı elleriyle teslim etti! Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler yakalandı

Olay, 25 Kasım’da Üsküdar’da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şebeke aradıkları M.E.’ye Adınız FETÖ terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" diyerek kandırdı.

224 BİN LİRAYI ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Şüphelilerin direktifleri doğrultusunda bankadan parasını çeken kadın kapısına gelen dolandırıcılara elleriyle 224 bin lirayı teslim etti. Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri şüpheli K.S.’nin Gaziosmanpaşa’da olduğunu belirledi. Polis ekipleri araçla seyir halinde olan zanlıyı durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yaşlı kadına ait olan 100 bin lira ele geçirildi.

UYUŞTURUCU ALMAK SUÇUNDAN KAYDI TESPİT EDİLDİ

Şüpheli K.S polise verdiği ifadesinde geriye kalan parayı olayı organize eden A.K.’ya verdiğini ve bunun da taksi ile Ankara’ya gideceğini anlattı. Ekipler Ankara’da gerekli tedbirleri alarak bahse konu aracı durdurdu. Araçta olaya karışan 40 yaşında A.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler mahkemece tutuklandı. (İHA)

