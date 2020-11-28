HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 224 bin lirayı elleriyle teslim etti! Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler yakalandı

224 bin lirayı elleriyle teslim etti! Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler yakalandı

28.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak yaşlı kadının 224 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken şüphelilerle birlikte ele geçirilen 100 bin lira yaşlı kadına iade edildi.

Olay, 25 Kasım’da Üsküdar’da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şebeke aradıkları M.E.’ye Adınız FETÖ terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" diyerek kandırdı.

224 BİN LİRAYI ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Şüphelilerin direktifleri doğrultusunda bankadan parasını çeken kadın kapısına gelen dolandırıcılara elleriyle 224 bin lirayı teslim etti. Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen polis ekipleri şüpheli K.S.’nin Gaziosmanpaşa’da olduğunu belirledi. Polis ekipleri araçla seyir halinde olan zanlıyı durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yaşlı kadına ait olan 100 bin lira ele geçirildi.

Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dediKarantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi

UYUŞTURUCU ALMAK SUÇUNDAN KAYDI TESPİT EDİLDİ

Şüpheli K.S polise verdiği ifadesinde geriye kalan parayı olayı organize eden A.K.’ya verdiğini ve bunun da taksi ile Ankara’ya gideceğini anlattı. Ekipler Ankara’da gerekli tedbirleri alarak bahse konu aracı durdurdu. Araçta olaya karışan 40 yaşında A.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler mahkemece tutuklandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandıİstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı
83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan SMA hastalığıyla ilgili açıklama

Bakan Koca duyurdu: İddialar asılsız

Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak

Bir ilde alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak

Bursa'da koronavirüs ölümleri arttı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Hatay'da ihbarı alan ekipler harekete geçti! Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Binanın çatısı alev alev yandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.