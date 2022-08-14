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Üstün Dökmen'den başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler: Danışanla empati kuramaz

14.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce başörtülü rehber öğretmenlerle ilgili sözleri nedeniyle eleştirilen Prof. Dr. Üstün Dökmen, yine tartışma yaratan ifadeler kullandı. Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Dökmen, başörtülü psikolog ve psikiyatristlerin danışanıyla empati kuramayacağını iddia etti. Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.

Üstün Dökmen'den başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler: Danışanla empati kuramaz

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenleri, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili sözleri gündem yarattı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor programına katılan Dökmen'in kullandığı ifadeler yine tartışma yarattı. Daha önce de bu konuda yaptığı açıklamalarıyla eleştirilen Dökmen, programda şu ifadeleri kullandı;

ÜSTÜN DÖKMEN: BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır".

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını ve danışanla empati kuramayacağını savunarak sözlerini sürdürdü. Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Psikolog başörtüsü üstün dökmen
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