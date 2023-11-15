Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini tahtayla örttü! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın pozu olay yarattı

Sosyal medyadan bir süredir gönderi paylaşmadan adeta sessizliğe bürünen fenomen isim Julia Sandoval cesur bir paylaşımla geri döndü. Fenomen isim üzerini tamamen çıkartarak verdiği pozda Instagram'ın topluluk kurallarına uygun hareket edebilmek için sansür uygulamayı ihmal etmedi. Sandoval paylaşımında hasır bir şapka kullanarak yüzünü gizlemeyei tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Sandoval, "Günaydın... Tekrar söyleyin" notunu ekledi. Fenomen ismin son derece cesur pozu hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin hayranları adeta beğeni butonunu çökertti.