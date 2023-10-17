Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi! Sörfçünün korku dolu anları saniye saniye kaydedildi

Avustralya'da bir sörfçü potansiyel olarak ölümcül bir karşılaşmaya yaklaştığından habersiz bir şekilde suyun tadını çıkartıyordu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Sidney'deki Manly Plajı'nda suda yürüyen bir adamın yanında bir anda beliren yüzgeç korku yaşattı. Çığlık seslerini duyduktan sonra neredeyse iki metrelik köpek balığından uzaklaşan sörfçünün korku dolu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHİL ANINDA KAPATILDI

Köpek balığı alarmının verilmesinden sonra plaj tamamen boşaltıp kapatıldı. Kimsenin yaralanmadığına dikkat çekilirken videoyu çekip internette yayınlayan Ravid Rudner, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sığ suda çırpınan bir köpek balığı yüzgeci gördüm. Kıyıdaki insanlar ona hızla dışarı çıkması için işaret veriyorlardı.O sırada bir cankurtaran, kurtarma tahtasıyla suya girmiş ve yüzücü ile köpek balığının arasına yerleşmişti. Köpek balığı etrafta dolanıyordu ve benim izlenimim onun biraz mahsur kaldığı ve denize geri dönmeye çalıştığı yönünde. Kimseye yaklaşmadı ama herkes çok korktu" dedi.