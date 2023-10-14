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    4. 26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastaneye kaldırılan kadın enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti... Acılı anne olanlara inanamadı

    26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastaneye kaldırılan kadın enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti... Acılı anne olanlara inanamadı

    14.10.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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    Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki Venera Sapurina isimli bir kadın Güney Kore seyahati sırasında duşta kayıp düştükten sonra baygın halde hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Sapurina hastanede tedavi gördüğü sırada enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.

    26 yaşındaki Venera Sapurina isimli bir kadın Güney Kore seyahati sırasında duşta bayılarak başından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri 26 yaşındaki kadını baygın halde buldu ve hastanede tedavi altına alındı. Hastanede açık yarası nedeniyle enfeksiyon kapan kadın hayatını kaybetti.

    "DÖRT AY BOYUNCA SAVAŞTI"

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    Sapurina enfeksiyon kaptıktan sonra kalp krizi geçirerek komaya girdi ve hayatını kaybetti. Acılı anne kızının virüsle dört ay boyunca savaştığını dile getirerek, giderek artan sağlık faturalarını ödeyebilmek için kızının dairesini satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kızıyla bayılmadan bir gün önce konuştuklarını dile getiren anne Marina, "Bir gün önce görüntülü görüştük. İyi görünüyordu. Ertesi gün hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri onun baygın halde teslim edildiğini söyledi." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    enfeksiyon Güney Kore Rusya hastane

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