26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastaneye kaldırılan kadın enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti... Acılı anne olanlara inanamadı

26 yaşındaki Venera Sapurina isimli bir kadın Güney Kore seyahati sırasında duşta bayılarak başından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlileri 26 yaşındaki kadını baygın halde buldu ve hastanede tedavi altına alındı. Hastanede açık yarası nedeniyle enfeksiyon kapan kadın hayatını kaybetti.
Sapurina enfeksiyon kaptıktan sonra kalp krizi geçirerek komaya girdi ve hayatını kaybetti. Acılı anne kızının virüsle dört ay boyunca savaştığını dile getirerek, giderek artan sağlık faturalarını ödeyebilmek için kızının dairesini satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kızıyla bayılmadan bir gün önce konuştuklarını dile getiren anne Marina, "Bir gün önce görüntülü görüştük. İyi görünüyordu. Ertesi gün hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri onun baygın halde teslim edildiğini söyledi." dedi.