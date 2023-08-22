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Üvey Anne dizisindeki Kutsi'nin o sahnesi sosyal medyayı salladı! Akla Doktorlar dizisi geldi

22.08.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz dizisi olarak ekranlara gelen Üvey Anne'de Kutsi başrolde oynuyor. Dizide Serap'ı nikah masasında terk edip kovan Faruk sosyal medyayı salladı. Kutsi'nin oynadığı Faruk karakterinin bu hareketi Doktorlar'ı akla getirdi.

Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı Üvey Anne dizisi son bölümüyle gündem oldu. ATV'nin çekimleri Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Üvey Anne'de Kutsi'nin nikah sahnesi sosyal medyanın dilinde.

Üvey Anne'de Serap'ı nikah masasında terk edip kovan Faruk'un sahnesi akıllara yıllar önce yayınlanan ve çok konuşulan Doktorlar dizisini getirdi.

Doktorlar dizisinde ilişkilerine olan inancını kaybettiğini söylemek için düğün gününü bekleyen Levent'in Ela'yı gelinliğiyle düğünü beklerken terk etmesi akla gelince sosyal medya karıştı.

Ekran Alıntısı

Kutsi'nin sahnesini görenler "Kutsi'ye olan inancımı kaybettim", "Sorun karakterde değil Kutsi'de mi ya", "Düğünde terk etmek için mi sektöre girdin Kutsi" yorumlarında bulundu.

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Kutsi anne ele karakteri

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