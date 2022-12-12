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Uyarı yapıldı! 'Bu uygulamaları cihazlarınızdan hemen silin'

12.12.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir antivirüs firması tarafından bazı Android uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve reklam yazılımı yaydığı tespit edildi. Toplamda 2 milyondan fazla indirilen bu uygulamalarla ilgili emen silin uyarısı yapıldı. Aktarılanlara göre, bu uygulamalardan herhangi biri cihazınızda yüklüyse, cihazlarınıza ve verilerinize yönelik oluşturabilecekleri tehditlerin kurbanı olmamak için bunları hemen silmeniz gerekiyor.

Uyarı yapıldı! 'Bu uygulamaları cihazlarınızdan hemen silin'

Dünyanın siber saldırganlarla mücadelesi sürüyor. Dev şirketlere saldırarak büyük kayıplara yol açan bu saldırganlar artık akıllı cihazlarımız yoluyla da güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Apple, uygulama mağazası iOS'ta, Google ise Android uygulama mağazası Google Play'de kötü amaçlı uygulamalarla ve zararlı yazılımlara karşı mücadele verirken, görünüşe bakılırsa yeni bir tespit daha yapıldı.

"BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN"

Tom's Guide'ın haberine göre, Google Play Store'da başka bir kötü amaçlı Android uygulama grubu keşfedildi. İlk olarak bir antivirüs firması tarafından keşfedilen bu uygulamaların, kullanıcıları onları indirmeleri için kandırmak adına yardımcı programlar ve optimize edici programlar gibi göründüğü belirtildi.

Söz konusu haberde adı verilen uygulamalar şöyle sıralandı:

  • Bluetooth device auto connect - 1 milyon indirme
  • Bluetooth & Wi-Fi & USB driver - 100 bin indirme
  • Volume, Music Equalizer - 50 bin indirme
  • Fast Cleaner & Cooling Master - 500 indirme

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Kötü amaçlı uygulamaların tümünün Google tarafından Play Store'dan kaldırıldığı aktarıldı. Ancak, Android tabletinizde veya akıllı telefonunuzda bunlardan herhangi biri hâlâ yüklüyse, cihazlarınıza ve verilerinize yönelik oluşturabilecekleri tehditlerin kurbanı olmamak için bunları hemen silmeniz gerektiği ifade edildi.

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Habere göre, bir Google sözcüsü, Tom's Guide'a yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi vererek "Raporda tanımlanan uygulamaların tümü Google Play'den kaldırıldı. Güvenliği ve gizliliği ciddiye alıyoruz ve politikalarımızı ihlal eden uygulamalar bulduğumuzda harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TUBEBOX" DETAYI

Öte yandan haberde, TubeBox isimli bir uygulamadan da bahsedildi. Şirket tarafından keşfedilen ve yeni raporda ele alınan kötü amaçlı uygulamalardan TubeBox'un bir milyondan fazla indirme aldığı ve uygulamanın, kullanıcıları video ve reklam izledikleri için ödüllendirmeyi vaat etmesine rağmen vaatlerini asla yerine getirmediğinden söz edildi.

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