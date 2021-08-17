Uygulamaları eğitimin avantajları neler? Bakın neden önemliymiş

Eğitim, bir ülkenin en önemli gücüdür. Başarılı ailelerin, şirketlerin, toplumların ve ülkelerin tek ortak ve evrensel noktası yaratıcı insandır. Yaratıcı insanları doğuracak ve yaşatacak habitatı yaratmamız gerekiyor, çünkü Dünya’daki en kısıtlı kaynakların başında yaratıcı ve yetenekli insan kaynağı geliyor. Bu kaynak hangi şirkette, hangi ülkede, hangi toplumda daha fazla ise başarı ve gelişimin orada olacağı aşikardır.

Bu aşamada devreye uygulamalı eğitimin önemi giriyor. Atölye çalışmaları önem kazanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetenekli insan sayısı kısıtlıdır. Yetenekli insanın tarifi; belli bir eğitim almış, üniversite mezunu olmuş, meslek sahibi bir insanı tarif etmiyor. “Yetenekli” fark yaratan insanı tarif ediyor. Bu duruma en iyi örnek günümüzdeki bazı büyük şirketlerin kurucuları geliyor. Bu kişilerin akademik kariyerleri olmamasına rağmen yeterliliklerinin (üretken, yenilikçi, fikirleri uygulayan, girişimci gibi) üst düzeyde olduğu görülmektedir.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında geleceğe uygun bireylerin yetişmesi için;

UYGULAMA ALANI YARATIN

Öğrencilerin özgür olarak projeler üzerinde çalışabilecekleri, sosyal ağ kurarak fikir alışverişlerinde bulunabilecekleri, onları heyecanlandıran alet ve mekanizmaların yer aldığı bir uygulama alanı oluşturmak onları üretmeye teşvik edecektir. 3B yazıcılar, serbest çalışma masaları, el aletleri, ahşap işleme makineleri vb. çocukların ilgi alanlarına yönelik belirleyeceğiniz ürünleri özgün bir konsept ile oluşturabilirsiniz. Bağdaştırmak istediğiniz konuları bu alanda farklı materyaller ile örneklemek, onları düşünmeye ve yaratıcılıklarını geliştirmeye güdüleyecektir.

KEŞFEDİN

Teknolojinin gelişmesi ile üretim materyalleri ve araçları oldukça gelişmektedir. Üç boyutlu yazıcılar gibi teknoloji ile iç içe olabileceğiniz ve çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, üretmeye teşvik eden uygulamaları inceleyerek birbirinden eğlenceli ve farklı projeler hazırlayabilirsiniz. Bu uygulamaların yanı sıra el becerilerini geliştirebilecekleri ahşap torna tezgahları, testere, zımpara, matkap, havya vb. araçları kullanarak mesleki anlamda da kendilerini keşfetmelerini sağlayabilirsiniz.

KENDİ PROGRAMINIZI HAZIRLAYIN

Okul müfredatıyla paralel gidebileceğiniz gibi, gerçekleştireceğiniz uygulama etkinlikleri için kendi içerik ve program çalışmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Proje bazlı ilerleyerek öğrencilerin ilgi alanlarına göre çalışma konularınızı belirleyip, sıralama yaparak kendi müfredatınızı oluşturabilirsiniz. “Örneğin; robotik üzerine yapacağınız çalışmalar için iskeletinizi kendiniz oluşturacaksanız öncelikle elektronik ile ilgili temel bilgileri içeren bir çalışma yapabilirsiniz. Program oluşturma aşamasında öğrencilerin fikirlerini alarak ve kendi projelerini seçmelerini sağlayarak sorumluluk duygularını gelişmesine de destek olabilirsiniz.

İZİN VERİN

Öğrenmenin en güzel şekilde dokunmak-hissetmek ile pekiştiğini biliyoruz. Yönlendirme yapmadan önce seçtiğiniz materyaller ile onları özgür bırakarak keşfetmelerine, yeni ürünler geliştirmeleri için yaratıcılıklarını kullanmalarına izin verin. Özellikle kullandığınız materyaller ne kadar fazla duyu organına hitap ederse öğrencilerdeki kalıcı etkiler artmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre öğrenciler;

Okuduklarının yalnız % 10’unu,

Duyduklarının % 20’sini,

Gördüklerinin % 30’unu,

Görme ve dokunma duyularını kullandıklarında %50’sini,

Görüp, işittikleri ve öğrendiklerini anında ifade ettiklerinin %80’ini,

Görme, işitme, dokunma duyularını kullandıkları ve öğrendiklerini ifade ettiklerinin %90’ını öğrenir ve unutmazlar.

Sonuç olarak çocuklarımız bizim birinci önceliğimizdir. Onlara, geleceğin dünyasında sıkıntı yaşatmayacak ve zamanının gerisinde bırakmayacak bir eğitim sunmak ise bizim gelecek nesle borcumuzdur.

