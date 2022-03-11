Uygunsuz kahkaha! Kamala Harris şaşırttı...

Rusya –Ukrayna savaşı sürerken çatışmalar da devam ediyor. Devletler bu zorlu sürece son verebilmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Ülkesini terk eden sayısız Ukrayna vatandaşı Polonya ve Romanya gibi ülkeler üzerinden farklı yerlere giderek hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar.

Devlet insanları, bu duruma çözüm bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu süreçte, Polonya'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, basın toplantısında mültecilerle ilgili bir sorunun ardından kahkaha atması ise tepki çeken bir hareket oldu.

Mülteci kriziyle ilgili soru yöneltildiğinde Kamala Harris cevap vermeden önce kahkaha attı.

‘‘Gerçek dost kara günde belli olur’’ diyerek Polonyalı devlet adamına dönen Harris, topu ona attı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Polonya’da düzenlenen basın toplantısındaki bu tavrı sosyal medyada oldukça dikkat çekti ve yoğun eleştiri aldı.



