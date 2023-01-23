Uyuşturucu bağımlılığı zirvedeyken hükümet sırları elinin altındaydı! ABD'de gizli belge skandalına Hunter Biden'ın da adı karıştı

ABD gizli belge skandalı ile çalkalanıyor. Biden'ın evinde hükümet sırlarını içeren gizli belgelerin bulunması başını belaya soktuğu şeklinde değerlendirilirken Biden'dan ise "Bir avuç belge yanlış yerde bulundu" sözleriyle pişman olmadığını belirttiği dikkat çekici bir savunma geldi. Ne var ki gizli belgelerin yalnızca "yanlış yerlerde" bulunmasından daha ciddi bir durum ortaya çıktı. Biden'ın adı devamlı skandallarla gündeme gelen oğlu Hunter Biden'ın bu gizli belgelere erişimi olduğu düşünülüyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI ZİRVEDEYKEN HÜKÜMET SIRLARI ELİNİN ALTINDAYDI

Hunter Biden, 2018 ve 2019'da birincil adresi olarak babasının Wilmington, Delaware'deki evini göstermişti. Oğul Biden, bu zaman diliminde alkol ve uyuşturucu bağımlılığının zirvede olduğunu söylemişti. Bu dönemde ayrıca, Çin askeri istihbaratıyla geniş bağları olan Çinli iş insanı Patrick Ho'dan milyonlarca dolar alıyordu.

GİZLİ BELGELER ORADA BULUNDU

Biden'ın adresinde bulunan, eski başkan Obama döneminden kalma gizli belgelerin, Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev süresinin sona erdiği 2017'den beri Wilmington'daki evinde olduğu değerlendiriliyor.



Gizli Servis personeli, Biden'ın Wilmington, Delaware'deki evinin önünde.

AVUKATLAR KABUL ETTİ

Biden'ın avukatları garaj da dahil olmak üzere Biden'ın evinde gizli belgelerin bulunduğunu kabul etti. Böylece adı skandallarla bilinen oğlu Hunter Biden'ın hükümet sırlarının bulunduğu yerlere erişimi olduğuna ilişkin kanıtlar birikti.

Federal yasaya göre gizli belgelerin veya materyallerin izinsiz olarak güvenli konumların dışına çıkarılması veya saklanması kesinlikle yasak.