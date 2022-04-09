Uzay için tarihi görev! Dünyada bir ilk: Kişi başı 55 milyon dolar

ABD’li uzay uçuşu şirketi Axiom Space, Space X şirketinin Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk sivil astronotlarını gönderdi. Axiom Space’in uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na iniş yapmak üzere, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden dün yerel saatle saat 11.17’de yörüngeye fırlatıldı.

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Uluslararası Uzay İstasyonuna tamamen sivillerden oluşan ilk astronot ekibini göndererek tarihi görevini gerçekleştiren Axiom Space şirketi, SpaceX kapsülünün kenetlenmesini ve kapaklarının açılmasını canlı olarak yayınladı.

KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

Axiom Space’in Axiom-1 adlı misyonunda bulunan 4 sivil mürettebatın arasında eski bir NASA astronotu ve Axiom Space’in Başkan Yardımcısı Lopez-Alegria ile 3 yatırımcı iş adamı bulunuyor. Axiom Space’in ilk sivil mürettebatının her biri için uçuşun 55 milyon dolara mal olduğu biliniyor. NASA’dan edinilen bilgiye göre, Axiom Space’in Axiom-1 adlı misyonunun mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel araştırmalar için bir haftadan fazla zaman harcayacak.

DEVAMI PLANLANIYOR

NASA Başkanı Bill Nelson Axiom Space’in tarihi görevi için yaptığı açıklamada, "Tarihi bir lansman. Bu görevi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışan NASA’daki özel ekiplere teşekkür ederiz" dedi. Axiom Space’in CEO’su Michael Suffredini ise yaptığı açıklamada, "Bu yolculuk, tüm Axiom Space ekibinin ve SpaceX’teki ortaklarımızın uzun saatler süren eğitim, planlama ve özverilerinin zirvesidir ve elbette NASA’nın Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık geliştirme vizyonuna bir övgüdür" ifadelerini kullandı.

Axiom Space şirketi, ISS’ye en az 3 ticari uçuş daha yapmayı ve yörüngede kendisinin özel olarak finanse ettiği bir uzay istasyonunu inşa etmeyi planlıyor.

