Uzman çavuş kaç yaşında emekli olur? Uzman çavuşların emeklilik yaşı kaçtır?

Her sektörün ve iş alanının emekli olma kriterleri farklılık gösterir. Bu kriterler kadın çalışanlara ve erkek çalışanlara göre de değişir. Uzman çavuş olarak çalışan kişilerin emekli olma durumları 3269 sayılı kanun kapsamında değerlendirmeye alınır. Sosyal güvenlikleri, memur statüsünde değerlendirilir. Çalışma sürelerine karşılık her yıl için 3 ay mesleki yıpranma payı hakkı kazanırlar. Görev yapabilecekleri yaş sınırı 55 olarak kabul edilmiştir.

Uzman çavuşların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Uzman çavuşlar emekli olmak istedikleri takdirde bazı koşulları yerine getirmelidir. Bunun ardından yaş sınırlarına ulaştıkları yılın ağustos ayında emekli olma hakkı kazanırlar. Yaş sınırı hesaplaması yapılırken kişinin uzman çavuş olarak işe başladığı ve sigortasının başlatıldığı tarih de baz alınır.

Memur statüsünde oldukları için 5434 sayılı kanuna tabi olanlar ve 5510 sayılı kanunun 4/1 C bendi kapsamına dâhil olanlar emekli olmak için bazı kurallara uymalıdır. Bu kurallar dâhilinde sosyal güvenliklerinin sağlanabilmesi için de yaş sınırına ulaşmış olmaları gerekir. En az 25 yıl hizmet süresini doldurmuş olmalıdırlar. Bu süreye mesleki yıpranma süresi de dâhil edilerek emeklilik yaşı hesaplanır.

Uzman çavuş kaç yaşında emekli olur?

Uzman çavuşların emeklilik koşulları 1999 yılı Eylül ayından önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Geçici Maddesi 205 hükmünde belirlenmiştir. Bu tarihten önce herhangi bir statü dâhilinde çalışmış olmayan uzman çavuşlar 2008 Ekim ayından önce göreve başlamışlarsa kadınlar için 58 erkekler için ise 60 sınırı geçerli kabul edilir.

Emeklilik için belirlenen yaş sınırına ulaşılmadan emekli olmak mümkün değildir. Belirtilen yaş sınırları dışında 55 yaşına gelindiğinde ise emeklik hakkı zorunlu olarak kullanılır.



