Askerî pilotlar kaç yaşında emekli olur? Askerî pilotların emeklilik yaşı kaçtır?

Her meslek için emekli olma şartları farklı olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak mesleklere göre emeklilik yaşı kriterleri de farklı olur. Pilotlar için emeklilik koşulları Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından belirlenmiş ve kabul görmüştür. Pilotların emekli olmaları için farklı ülkelerde farklı kurallar uygulanmaktadır.

Örnek olarak Japonya, kendi ülkesinin gerekçeleri nedeniyle zorunlu emeklilik yaşını pilotlar için 67 yaş olarak belirlemiştir. Çin'de ise pilotlar 60 yaşında emekli olma hakkı kazanırlar. Her ülke kendi havacılık ihtiyaçlarına göre belirlediği farklı emeklilik yaşını belirler.

Askerî pilotların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Günümüzde pilot sayısı eskiye oranla daha düşüktür. Ülkemizde bir yıl içinde altı bine yakın pilot emekli olmuştur. Askerî pilotların emeklilik koşulları da asker'i personel şartları baz alınarak belirlenmiştir.

Buna göre ilk işe giriş tarihleri resmî olarak 1999 yılı ile 2008 yılları arasında olan bir askerî personel emekli olmak için 25 tam hizmet süresini tamamlamak zorundadır. Zorunlu olduğu hizmet süresini doldurmasına ek olarak kadınlar ve erkekler için farkı olan emeklilik yaşları da vardır.

Askerî pilotlar kaç yaşında emekli olur?

Erkek askerî personel emekli olmak için 60 yaşını doldurmakla yükümlüdür. Kadın askerî personelin ise 58 yaşını doldurması yeterli olacaktır. Ek olarak 1999-2008 tarihleri arasında işe başlayan askerî personel mesleki yıpranma payı hakkına da sahiptir. Bu süre 8 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca kadın askerî personel 20, erkek askerî personel ise 25 hizmet yılını doldurduktan sonra arzu ederlerse emekli aylıkları bağlanabilir.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) en yüksek emeklilik yaşını 65 olarak belirlemiştir. Aynı şekilde Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi de pilotların en yüksek emeklilik yaşı sınırını 65 olarak kabul etmiştir.



