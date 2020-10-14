Uzman Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında ve aslen nereli? Psikolog Esra Ezmeci’nin biyografisi...

Sabahların en çok takip edilen programları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına 14 Ekim Çarşamba günü Esra Ezmeci misafir oldu. Psikolojik danışmanlık ve yazarlık yapan Esra Ezmeci hakkında seyirciler tarafından çok fazla sayıda soru yöneltilmeye başlandı. Peki Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci evli mi? Esra Ezmeci’nin çocuğu var mı? İşte Esra Ezmeci’nin özel hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci’nin doğum tarihi 1 Ağustos 1986 olarak biliniyor. Uzman Psikolog Esra Ezmeci İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamladı. İstanbul Haliç Üniversitesi’ndeki klinik psikoloji üzerine yüksek linans eğitimi aldıktan sonra Esra Ezmeci, adli bilimler doktorasına geçiş yaptı.



İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında psikolojik danışmanlık yapan Esra Ezmeci, Teve 2 kanalında tek başına “Esra Ezmeci İle Yalnız Değilsiniz” programını sürdürdü. Terapi almaya ihtiyaç duymasına rağmen maddi durumu iyi olmayan ailelere psikolog desteği sağlayan programda Esra Ezmeci şiddet, bağımlılık ve aile içi ilişkilere dair konulara değinildi.



Bağımlılık tedavisi, aile-ilişki- evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çalışmalar yürüten Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı sağladı. Pek çok yayın için psikoloji üzerine çok sayıda yazı yazan Esra Ezmeci kitaplarıyla da adından söz ettirdi. Esra Ezmeci kitapları arasında Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ve Kararı Ben Veririm yer alıyor.



Özel hayatına dair ayrıntıları çok bilinmeyen Esra Ezmeci 2015 yılında evliliğini sonlandırdı. 10 yaşında bir oğlu olan Esra Ezmeci Instagram hesabı üzerinden oğluyla fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor.

