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Uzmanlar, kucaklaşmanın takım sporlarında performansa olumlu etki yaptığını vurguladı

DE DE
21.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bugün 21 Ocak Dünya Kucaklaşma Günü. Kucaklaşmanın faydaları çok. Takıma başarı getirebildiği gibi insanlar arasındaki bağı da güçlendiriyor. Uzmanlar da kucaklaşmanın bilimsel olarak faydası olduğunu vurguladı.

Kucaklaşmak kazanmanızı sağlar mı? Sporcuysanız bu muhtemel. Mesela Borussia Dortmund'un başarısının sırrı kucaklaşmak olabilir.

Araştırmacılar, sarılmak ve performans arasında bir bağ olduğu kanısında.

Profesör Dacher Keltner, sporcular arasındaki fiziksel temasın performansa etki ettiğini vurguladı ve "Sezonun başında takımdakiler ne kadar çok fiziksel temasta bulunurlarsa, sezonun sonunda daha fazla oyun kazanmakla kalmıyorlar, daha etkin ve iş birliği içinde oynuyorlar. Temasın gerçekten takımın başarısında etkisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarılınca oksitosin hormonu salgılanıyor. Bu hormon, kucaklaşma hormonu olarak da biliniyor. Oksitosin hormonu, insanlarla bağ kurmaya yardımcı olur ve ekip çalışmasını güçlendirir.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Dacher Keltner

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