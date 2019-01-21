Uzmanlar, kucaklaşmanın takım sporlarında performansa olumlu etki yaptığını vurguladı

Kucaklaşmak kazanmanızı sağlar mı? Sporcuysanız bu muhtemel. Mesela Borussia Dortmund'un başarısının sırrı kucaklaşmak olabilir.

Araştırmacılar, sarılmak ve performans arasında bir bağ olduğu kanısında.

Profesör Dacher Keltner, sporcular arasındaki fiziksel temasın performansa etki ettiğini vurguladı ve "Sezonun başında takımdakiler ne kadar çok fiziksel temasta bulunurlarsa, sezonun sonunda daha fazla oyun kazanmakla kalmıyorlar, daha etkin ve iş birliği içinde oynuyorlar. Temasın gerçekten takımın başarısında etkisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarılınca oksitosin hormonu salgılanıyor. Bu hormon, kucaklaşma hormonu olarak da biliniyor. Oksitosin hormonu, insanlarla bağ kurmaya yardımcı olur ve ekip çalışmasını güçlendirir.

