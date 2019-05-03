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Uzmanlara göre neden çiğ tavuğu yıkamamalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi'ndeki (CDC) uzmanlar, neden çiğ tavukları asla yıkamamamız gerektiğini açıkladı.

Uzmanlara göre neden çiğ tavuğu yıkamamalısınız?

Birçoğumuz düşünmeden tavuğu yıkar ve ondan sonra pişiririz. Ancak bu işlemi yapmak ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi, bu konu üzerine tweet attı; "Çiğ tavuğunu yıkamayın! Yıkamak, tavuktan mikropları mutfaktaki diğer yiyeceklere veya mutfak eşyalarına yayabilir.”

yıkamak

Uzmanlara göre tavuğu yıkayarak mikropları öldürmek mümkün değil. Bu mikroplardan kurtulmak için tavuğu iyi bir şekilde yıkamak gerekir. Üstelik bu durum sadece tavuk için değil, diğer kümes hayvanları hatta yumurta için de geçerlidir.

Tavukta bulunan kampilobakter bakterileri su yoluyla etrafa bulaşabilir. Bu bakteri, sinir hasarına ve komplikasyonlarına neden olabilir. Musluk, tezgah gibi yüzeylere sıçrayan mükroorganizmalar farkında olmadan tehlike yaratır. Üstelik yıkanan tavukta gıda zehirlenme riski de artar. Bu gibi sorunlardan kaçınmak için yapmanız gereken tek şey iyi bir şekilde tavuğu pişirmek.

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