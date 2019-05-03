Uzmanlara göre neden çiğ tavuğu yıkamamalısınız?

Birçoğumuz düşünmeden tavuğu yıkar ve ondan sonra pişiririz. Ancak bu işlemi yapmak ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Don’t wash your raw chicken! Washing can spread germs from the chicken to other food or utensils in the kitchen. https://t.co/QlFpd1alG3 pic.twitter.com/bLB1ofcuh7 — CDC (@CDCgov) 26 Nisan 2019

Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi, bu konu üzerine tweet attı; "Çiğ tavuğunu yıkamayın! Yıkamak, tavuktan mikropları mutfaktaki diğer yiyeceklere veya mutfak eşyalarına yayabilir.”

Uzmanlara göre tavuğu yıkayarak mikropları öldürmek mümkün değil. Bu mikroplardan kurtulmak için tavuğu iyi bir şekilde yıkamak gerekir. Üstelik bu durum sadece tavuk için değil, diğer kümes hayvanları hatta yumurta için de geçerlidir.

Tavukta bulunan kampilobakter bakterileri su yoluyla etrafa bulaşabilir. Bu bakteri, sinir hasarına ve komplikasyonlarına neden olabilir. Musluk, tezgah gibi yüzeylere sıçrayan mükroorganizmalar farkında olmadan tehlike yaratır. Üstelik yıkanan tavukta gıda zehirlenme riski de artar. Bu gibi sorunlardan kaçınmak için yapmanız gereken tek şey iyi bir şekilde tavuğu pişirmek.



