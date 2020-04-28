Uzmanlardan akciğer sağlığı için balık tüketin önerisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul ettiği ve Türkiye’de de yayılmakta olan koronavirüs tehlikesi nedeniyle bireylerin bağışıklık sistemini güçlü tutmaları büyük önem taşıyor. Koronavirüs tehdidine karşı akciğer sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci ve Öğr. Gör. İrem Dürçek, besin tüketimine yönelik tavsiyelerde bulundu.

PROTEİN TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Demirci, ''Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaları tüketmek aynı zamanda akciğer sağlığına da olumlu etkiler yapacaktır. Akciğeri sağlıklı tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için protein, antioksidan vitamin ve minerallerin tüketimi çok önemli'' dedi.

OMEGA-3 KRİTİK ROL OYNUYOR

Antikorların, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev aldığını ve proteinin antikorların yapımı için gerekli olduğunu belirten Dr. Demirci, ''Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller protein kaynakları arasında yer almaktadır. Protein ihtiyacı cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi durumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak söylenecek olursa nohut, fasulye türleri, kırmızı ve yeşil mercimek gibi kuru baklagiller her gün tüketilebilir. Hem protein hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan omega-3 açısından haftada iki defa balık tüketimi önerilmektedir'' diye konuştu.