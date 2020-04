Uzmanlardan akciğer sağlığı için balık tüketin önerisi

Antikorların, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev aldığını ve proteinin antikorların yapımı için gerekli olduğunu belirten Dr. Demirci, ''Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller protein kaynakları arasında yer almaktadır. Protein ihtiyacı cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi durumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak söylenecek olursa nohut, fasulye türleri, kırmızı ve yeşil mercimek gibi kuru baklagiller her gün tüketilebilir. Hem protein hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan omega-3 açısından haftada iki defa balık tüketimi önerilmektedir'' diye konuştu.

A-E-C VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO DEPOLAYIN

Antioksidan vitamin ve minerallerin faydalarını da açıklayan Dr. Demirci, şu tavsiyelerde bulundu:

''Özellikle A, E ve C vitaminleri ve çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücudu arındırıcı özelliklere sahiptir. A vitamini, solunum sistemini enfeksiyonlardan korur. En çok karaciğer, yumurta, süt ve ürünleri gibi hayvansal gıdalarda ve havuç, pazı, ıspanak, kayısı, bal kabağı gibi sebzelerde bulunmaktadır. E vitamini, bilinen en iyi antioksidan vitaminlerdendir. En iyi kaynakları arasında fındık, ceviz gibi yemişler ve yağları, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar, tam tahıllar gelmektedir. C vitamini, en iyi antioksidanlardandır. En iyi kaynakları arasında kırmızı biber, maydanoz, brokoli, çilek, portakal, kivi gibi sebze ve meyveler gelmektedir. Çinko, bağışıklık sistemini çok yönlü olarak etkiler. Eksikliği pek çok solunum sistemi enfeksiyonu de olmak üzere pek çok enfeksiyonun gelişmesinde risk oluşturmaktadır. En iyi kaynakları arasında et, deniz ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar gelmektedir.''