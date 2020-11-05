HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor

Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin vücuda zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, koronavirüsün kalp hastalıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Koronavirüsün etkileri konusunda dikkat olunması gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, kalp hastalarının karın ve ayak şişliği gibi durumlarda hastaneye başvurması gerektiğini belirtti.

Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, korona virüs hastalığının kalp sağlığını iki şekilde etkileyebildiğini kaydetti. Bunların hastalığın direkt kalbi hasta ederek etki edebildiğini, diğerinin de kalp dışı hastalıkların oluşturduğu hastalıkların kalp üzerindeki etkisi olabileceğini anlatan Dr. Özgür Öz, “Birinci basamakta özellikle korona virüs hastalarında kalp zarında ya da kaslarında iltihap olabiliyor ya da korona virüsteki pıhtılaşma yatkınlığı nedeniyle kalp damarlarında tıkanıklık olabiliyor. Kalp zarı iltihabı genellikle göğüs ağrısı olarak belli eder kendisini. Kalbin etrafında su toplanması olursa nefes darlığı olur. Bazen bu su toplanması aşırı miktarda olursa ciddi derecede nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve şok durumuna götürebilir. Kalp zarı iltihaplandığında kalbin kasılma fonksiyonlarını bozarak kalp yetmezliğini tetikleyebilir. Vücutta şişlikler, ayak ve karın şişliği, nefes darlığı gibi bulgular ortaya çıkarabilir. Üçüncüsü de damarların tıkanması zaten kalp krizi sebebidir. Dolayısıyla korona virüsü kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilir” dedi.

'KALBİ HEM DİREKT HEM DE İNDİREKT OLARAK OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Türk mühendis buldu! Koronavirüsü saniyeler içinde teşhis ediyorTürk mühendis buldu! Koronavirüsü saniyeler içinde teşhis ediyor

Korona virüs hastalığının getirmiş olduğu yük olduğunu anlatan Özgür Öz, “Özellikle kalp hastalarında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Kalp hızının artmasını ya da ritim bozukluğuna yatkın kişilerde ritim bozukluğunu tetikleyebilir veya kalp yetmezliği olan kişilerde hastaların kalp yetmezliği tetiklenebilir. Kalp damar hastalığı olan kişilerde süreç hızlanabilir, tekrarlanan kalp krizleri tetiklenebilir. Dolayısıyla korona virüs hastalığı kalbi hem direkt hem de indirekt olarak olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

'ŞİŞLİKLER VARSA HASTANEYE BAŞVURULMALI'

Korona virüsün kalp hastaları üzerindeki etkisine değinen Dr. Öz, “Özellikle kalp damar hastalığı ya da kronik hastalığı olanların biraz daha dikkat etmesi, insanlara daha mesafeli olması, mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaları, ilaçlarını kullanmaları, olur da korona virüse yakalanılırsa o zaman mutlaka kendi ilaçlarıyla birlikte verilen tedaviye uyum sağlamaları, mümkünse yakınlarında birilerinin bulunması gerekir. Çünkü korona virüs hastalığı birden kötüleşmelere yol açabileceğinden dolayı bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle belirginleşen karın şişliği, ayaklarda şişlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi rahatsızlıklar olduğunda da ilgili birimlere başvurarak kalple ilgili bir sorun olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Zira kalp hastalıkları hayati önem taşımakta ve hem hayat kalitesini ciddi anlamda bozabilmekte hem de kalp krizlerine bağlı ölümleri tetikleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs organ bağışını olumsuz etkiledi
Koronavirüs organ bağışını olumsuz etkiledi
Çene ağrısını görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın
Lösemi kanserinde erken teşhis ve tedavi uyarısı!
Lösemi kanserinde erken teşhis ve tedavi uyarısı!
O kişilere akciğer kanseri uyarısı! Yakalanma riski 2.4 kat daha fazla
O kişilere akciğer kanseri uyarısı! Risk 2.4 kat daha fazla
Covid-19 vücudu tahrip ediyor! Kas erimesi yaşayanlara fizik tedavi uygulanıyor
Covid-19 sonrası fizik tedaviyle sağlığına kavuşuyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.