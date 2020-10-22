Türk mühendis buldu! Koronavirüsü saniyeler içinde teşhis ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi hızla yayılmaya devam ederken, hastalığın teşhisi ve tedavisi için bilim insanları da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda YYÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Canayaz da hastalığın teşhisi konusunda yeni bir yapay zeka uygulaması geliştirdi. Yüzde 99,4 oranında başarı sağlayan uygulama, derin öğrenme ve yapay zeka kullanılarak geliştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Canayaz, çalışmanın Covid-19'un teşhisine büyük katkı sunacağını belirtirken, çalışmasının röntgen üzerinden koronavirüs, zatürre veya sağlıklı kişilerin röntgen görüntülerini birbirinden ayıran yapay destekli bir çalışma olduğunu söyledi. Hasta sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Canayaz, hastanelerde PCR testlerine ek olarak röntgen veya tomografi görüntüleri istendiğini ancak röntgen görüntülerinde bazen kontrast problemi ile karşılaşıldığını hatırlattı. Her cihazdan net görüntüler elde edilemediğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Canayaz şöyle konuştu: