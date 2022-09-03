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Uzmanları çıldırtan TikTok akımı: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

03.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda ilk kez ortaya çıkan perine güneşlenmesi TikTok platformunda akım haline geldi. Çırılçıplak soyunup özel bölgelerin güneş almasını sağlayan bu akım uzmanları çıldırttı. İnsanların özel bölgelerini güneşe çevirmemeleri gerektiğini vurgulayan bazı doktorlar, cilt kanseri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ancak, bu yeni akımla ilgili paylaşılan her video milyonlarca izlenmeye devam ediyor.

Uzmanları çıldırtan TikTok akımı: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Yeni TikTok trendi “pes” dedirtti. Çok sayıda kullanıcı bu akımla ilgili video çekmek için kamuya açık yerlerde soyunuyor. Hem polisler hem de doktorlar bu akımın bir an önce son bulması için çağrıda bulunuyor. Perine güneşlenmesi olarak adlandırılan bu durum, insanların özel bölgelerini güneşlendirmeleri anlamına geliyor.

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Sözde uzman olan TikTok fenomenleri cinsel organları güneşlendirmenin enerjilerini arttırdığını iddia ediyor. Gerçek uzmanlar ise bu akıma karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Perine güneşlenmesinin arkasındaki fikir, o bölgedeki D vitamini alımını artırmak ve görünüşe göre konsantrasyonu, yaratıcılığı ve uykuyu geliştirmek için bir enerji takviyesi almaktır.

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TikTok fenomeni Pauly Long’un güneşlenme videosu 9 milyona yakın izlendi. Videonun başlığı şöyleydi: "Bir düşünün... neden vücudunuzun en hayati bölgesine güneşlenmiyorsunuz? Vücut parçanızı güneşten ne kadar çok saklarsanız, o kadar zayıflar."

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CİLT KANSERİNE NEDEN OLABİLİR

TikTok fenomeninin bu videosuna uzmanlar cilt kanseri olabilirsiniz şeklinde yanıt verdi. TikTok platformunda hesabı olan dermatolog Dr. Dustin Portlea , Long'un videosuna tepki göstererek, "O bölgeden deri kanserleri olmak istemezsiniz." dedi.

Dr. Diana Gall Insider'a şunları söyledi: "Evet, dikkat ve meditasyon uygulamak ve D vitamini dozunuzu almak zihinsel ve fiziksel sağlık için faydalıdır, ancak bu süreçte cildinizi güneşe maruz kalmaktan korumalısınız"


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tiktok cilt kanseri perine
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