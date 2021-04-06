Uzun saçlarıyla popülerliğe kavuşan 1800’lü yılların Kardashian ailesi: Sutherland Kardeşler

Sutherland kardeşler 1845-1865 yılları arasında New York’ta fakir bir ailenin kızları olarak dünyaya geldi. Ancak bu kardeşler zaman içerisinde garip bir şekilde üne kavuştu. Charlie adında erkek kardeşleri de bulunan Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora ve Mary Sutherland kardeşlerin bu kadar ünlenmelerinin sebebi ise uzun saçlarıydı. Uzun saçlarının temelinde ise annelerinin her gün saçlarını uzatmaya yarayan ilginç bir karışımı sürmesi yatıyordu. Bu karışım aslında çok pis kokuyordu hem de kısa zaman içerisinde saçları uzatıyordu.

Annelerinin hazırladığı karışım gerçekten çok kötü kokuyordu. Hatta kız kardeşler arkadaşlarının onlarla dalga geçmelerinden kurtulmak için okulu bırakmayı dahi düşündü. Bütün kötü kokusuna rağmen bu karışım kız kardeşlerin saçının uzamasında oldukça etkiliydi. En kısa saça sahip olan kardeşin saçı 152 cm, en uzun saçlı olan Victoria’nın saçları ise 182 cm’den bile uzundu.

Karışımı ve kızlarının uzun saçlarıyla gurur duyan anne 1867 yılında hayatını kaybetti. Annelerinin vefatından sonra çocukların sorumluluğunu babaları üstlendi. Babaları Fletcher Sutherland, kız kardeşlerin müzik yeteneklerinin de epey iyi olduğunu fark ettikten sonra bu yeteneği fırsata dönüştürmek için upuzun saçlı kız kardeşlerden oluşan bir müzik grubu kurarak çocuklarını turnelere çıkarmaya başladı. 1880 yılında Broadway’e kadar yükselen çocuklar uzun saçları sayesinde kolayca tanınıyordu ve büyük bir hayran kitlesine sahipti. En büyük yükselişi ise babalarının 1884 yılında Barnum ve Bailey Sirki ile imzaladığı anlaşmadan sonra gerçekleşti. “Dünyanın Yedi Harikası” adıyla ünlü sirkte gösteriler yapmaya başlayan kız kardeşleri çok çok uzaktan görmeye gelen bir sürü insan vardı.