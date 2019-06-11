Uzun süredir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü...

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Bir süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf çektirdi hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde Erbil'in kızı Yasmin Erbil, "Babam hastanede son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.



