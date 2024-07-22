Uzun süredir yurt dışında yaşıyor! Ceyda Ateş ve eşi Amerika'da restoran zinciri satın aldı

MYNET-Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla yurt dışındaki yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Bir kızı da olan Ceyda Ateş sık sık yaşamına dair kesitleri Youtube yayınlarında paylaşarak yaşamına dair detayları da anlatıyor.

Ceyda Ateş ve eşi son olarak Amerika'da restoran zinciri satın aldı. Ceyda Ateş açıklamasında "Buğra değişik bir yatırıma girdi 2 tane restoran satın aldı. Bowl yapıyorsunuz kendi isteklerinizle kendi yemeğinizi oluşturuyorsunuz" dedi.

"YATIRIMLIK YAPMAK İSTEDİK"

Ateş devamında ise "Eline böyle bir fırsat geçti yatırımlık yapmak istedi ve o yüzden de bambaşka bir döngüde şu anda kendisi" ifadelerini kullandı.

Buğra Toplusoy ise "Burası kötü yönetiliyordu alalım dedik, büyütmek için... Fırsat olarak gördük E2'e uygun burası satması çok kolay bir işletme" dedi.