Uzun zamandır ortalarda yoktu! Cansu Dere o dizi ile ekranlara geri dönüyor

MYNET- Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve Sadakatsiz gibi birçok başarılı projede yer alan Cansu Dere'nin yeni projesi uzun zamandır merak ediliyordu.

Sadakatsiz dizisinin ardından ekran için onlarca iddialı projeden teklif alan Cansu Dere'nin yeni adresi sonunda belli oldu.

O DİZİYİ SEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere gelen teklifler arasından yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisini seçti. Projenin çok etkili bir kadın draması olduğu öğrenildi.