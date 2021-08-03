Vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun acılı babası ilk kez konuştu: Kızımın kafası ve sol bacağı daha yeni bulundu

Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’na cinsel saldırı girişiminde bulunan ve ardından vahşice öldüren Mustafa Murat Ayhan cinayeti itiraf ederek kan donduran açıklamalarda bulunmuş, ifadesinde Azra'yı 5 parçaya böldüğü belirtilmişti.

Olayın yankıları sürerken ve Türkiye bu cinayeti konuşmaya devam ederken Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ilk kez bir canlı yayına katıldı. Kanal D'de yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programına konuşan Haytaoğlu, içinde bulundukları durumu gözyaşlarıyla anlattı.

"BEN O ADAMIN OĞLUNUN SAÇINI OKŞARIM"

Haytaoğlu yayına bağlanır bağlanmaz, ''O adamın 9 yaşında bir çocuğu varmış. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım. Niye biliyor musunuz? Ben bir babayım onun ne suçu var'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ardından olayın öncesinde ablasını Antalya’ya Azra’nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyledi. Ablasının “aşağı inme” uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Azra’nın arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylediğini ifade eden baba “çocuğun elinde eldiven var” sözleriyle olaya dair detayları paylaştı.

''KIZIM KATİLİYLE KAFEDE TANIŞTI''

Haytaoğlu “Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı ‘gel sana çorba içereyim, hastaneye gidelim’ diyerek yoldan çıkarıyor. Olay bu. Benim kızım birisiyle görüşmek istese babası yaşındaki biriyle mi görüşür” dedi.

Katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden acılı baba “Daha önce bir tanışıklıkları yok. Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi.

''KIZIMIN KAFASI VE BACAĞI YENİ BULUNDU''

''Kızımın kafası ve sol bacağı daha yeni bulundu. Çocuğumu paramparça etmiş. Jiletle üstüne adını yazmış'' diyen acılı baba kızının vücudunun parçaları eksik olduğu için kendisinden DNA örneği alındığını söyledi.



*Katil, Mustafa Murat Ayhan



