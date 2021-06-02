Vaka sayılarının düşmesiyle beraber turistik mekanlar hareketlendi

Gerçekleştirilen tarihi gezinin ardından Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta yemek ikramı yapılan kafile, daha sonra ise kooperatifçilikte örnek projelere ve uygulamalara imza atan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Fahri Başkan Yıldız Güder’in eşlik ettiği ziyarette, doğal ve yöresel ürünlerden hediyeler yaptıran kafile, medeniyetin kalbi Battalgazi’ye hayran kaldı. Turist kafilesi, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÜSTÜ AÇIK TUR OTOBÜSÜYLE NOSTALJİK GEZİ

Bu gezi ile ön yargılarının yıkıldığını vurgulayan İrem Öner isimli yerli turist, “Antalya’dan geldim. Daha önce doğu şehirlerini gezmek istiyordum. Doğu ile ilgili farklı düşüncelerim vardı. Doğuya ön yargıyla bakıyordum. Malatya’ya gelince bu düşüncelerim değişti. Ön yargılarım yıkıldı. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ikramlarda bulundular. Dünya kayısı başkentinde bolca kayısı yedik. Battalgazi’nin Kalbi Kadın kooperatifini de gezdik, çok beğendim. Kadınlara yönelik böyle bir çalışma yapılması çok güzel olmuş. Battalgazi ilçesi çok farklı. Özellikle bu ilçeyi yakınlarıma tavsiye edeceğim” dedi.

Safiye İnce isimli turist ise “Malatya’yı çok beğendik ve sevdik. Battalgazi’yi geziyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Battalgazi’yi gördüğümüz için çok şanslıyız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kendilerini hoş bir sürpriz ile karşıladıklarını aktaran Ayşe Akar Şülüttür isimli turist de, “Başkanımızın sürprizi bizleri şaşırttı. Üstü açık tur otobüsüyle bize tarihi mekanları gezdiriyor. Eşim İsviçreli ve o da kafilede. Kendisi de çok şaşırdı. Kayısıyı çok beğendik. Tarih mekanlarını çok beğendik. Gezi için çok teşekkür ediyorum” derken, Mehmet Eroğlu isimli diğer turist ise, “Malatya’da sadece kayısı olduğunu biliyorduk. Ama gelince tarihin burada yazıldığını gördük. Kooperatifimizi gördük. Bilgi aldık. Başkanımızın sürprizi bizleri çok mutlu etti. İnşallah bir kez daha gelmeyi düşünüyorum. Misafirperverliğinden dolayı tüm Malatya halkına teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.