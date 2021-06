Vaka sayılarının düşmesiyle beraber turistik mekanlar hareketlendi

“HER KARESİ TARİH KOKUYOR”

Tur gezisinde her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden kafile sorumlusu Arife Temur, “Misafirlerimiz Antalya’nın yerli halkı. Bizler Mart ayında Malatya’ya gelmiş ve çok güzel karşılanmıştık. Başkanımız Osman Güder, medeniyetin beşiği Battalgazi hakkında çok güzel bir sunum yapmıştı. O zaman da güzel karşılandık, bugün de güzel karşılanıyoruz. İnşallah bu gezilerin devamını getireceğiz. Her bir karesinde tarih kokan ilçemizi geziyoruz. Her şey çok güzel. Battalgazi’miz daha da güzel. Bu geziyi nostalji şeklinde bizlere düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BATTALGAZİ’YE HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL”

Kafilenin Battalgazi’ye hayran kaldığının altını çizen tur operatörü Ömer Nakir, “Antalya’dan gelen misafirlerimiz ile birlikte Malatya’nın tarihi bir ilçesini geziyoruz. Güzel bir gezi oldu. Rehberimiz eşliğinde tarihi mekanları gezdik. Kafiledeki turistler, bu kadim ve medeniyet kokan ilçemize hayran kaldılar. Battalgazi’ye hayran kalmamak elde değil. Bir kez daha gelmek istediğini bizlere ifade ettiler. ’Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım’ sloganıyla yola çıkan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendi, yaptıkları örnek faaliyetlerini bizlere canlı olarak gösterdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere bu gezide bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(İHA)