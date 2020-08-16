Vakalar artınca harekete geçildi! İşte il il alınan yeni koronavirüs önlemleri

Koronavirüs vakalarındaki artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi.

SİİRT

Ek tedbir alınan kentlerden biri Siirt. Valilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına, düğün gibi toplu etkinliklere katılmasını yasakladı.

KAYSERİ

Kayseri'de 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri kısıtlandı. Ayrıca düğün, piknik, alışveriş merkezi ve pazar gibi kalabalık yerlere girişleri de yasak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği de risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler aldı. Vatandaşlar, sabah 06.00 ve 10.00 ile akşamüzeri 16.00 ve 18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

BATMAN VE SİVAS

Batman ve Sivas'ta da 65 yaş ve üstü, sadece 10 ve 17 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

BARTIN

Bartın Valiliği ise düğünlerle ilgili önlem aldı. Gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışında 65 yaş üstü kişilerin nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılması yasaklandı.

BURSA

Bursa'da 65 yaş üsü kişiler için 08.00-10.00 ile 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkma kısıtlaması var. Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere katılmak yasak.