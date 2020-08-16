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Vakalar artınca harekete geçildi! İşte il il alınan yeni koronavirüs önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Virüs vakalarında artış yerel yönetimleri harekete geçirdi, il bazlı önlemler devreye alındı. Önlemler genel olarak 65 yaş ve üzerini kapsıyor. Düğün, nişan gibi toplu etkinliklerde de yeni düzenlemeler var. İşte il il yeni önlemler...

Vakalar artınca harekete geçildi! İşte il il alınan yeni koronavirüs önlemleri

Koronavirüs vakalarındaki artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi.

SİİRT

Ek tedbir alınan kentlerden biri Siirt. Valilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına, düğün gibi toplu etkinliklere katılmasını yasakladı.

KAYSERİ

Kayseri'de 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri kısıtlandı. Ayrıca düğün, piknik, alışveriş merkezi ve pazar gibi kalabalık yerlere girişleri de yasak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği de risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler aldı. Vatandaşlar, sabah 06.00 ve 10.00 ile akşamüzeri 16.00 ve 18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

BATMAN VE SİVAS

Batman ve Sivas'ta da 65 yaş ve üstü, sadece 10 ve 17 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

BARTIN

Bartın Valiliği ise düğünlerle ilgili önlem aldı. Gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışında 65 yaş üstü kişilerin nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılması yasaklandı.

BURSA

Bursa'da 65 yaş üsü kişiler için 08.00-10.00 ile 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkma kısıtlaması var. Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere katılmak yasak.

AKSARAY VE ELAZIĞ

Ayrıca Aksaray'da düğünlere 2 saat, Elazığ'da da 3 saat sınırlama getirildi.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.


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