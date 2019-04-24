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Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 20:11 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, önceki gün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemiz Kanarya Mahallesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir. Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Olayın failinin yakalanması ve en kısa sürede adalete teslim edilmesi için İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerinden oluşan ekiplerimizle titizlikle ve kesintisiz devam eden bir çalışma başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

"GEREKLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILMAKTADIR"

Açıklamada, "Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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İstanbul Valiliği Küçükçekmece kanarya mahallesi cinsel istismar

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