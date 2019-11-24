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Van'da 3.4 şiddetinde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 02:52 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi, saat 00:22'de merkez üssü Van olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

Van'da 3.4 şiddetinde deprem!

Van'da dün de korkutan bir deprem meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi dün saat 05.21'de merkez üssü Kapıköy-Saray olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Van yakın zamanda benzer şiddetli depremlerle sallanıyor.


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Van deprem

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