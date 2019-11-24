Van'da 3.4 şiddetinde deprem!

Van'da d\u00fcn de korkutan bir deprem meydana gelmi\u015fti.\nKandilli Rasathanesi d\u00fcn saat 05.21'de merkez \u00fcss\u00fc Kap\u0131k\u00f6y-Saray olan 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\nVan yak\u0131n zamanda benzer \u015fiddetli depremlerle sallan\u0131yor.\nPARTNER'Daha \u00f6zg\u00fcr bir Aleyna olaca\u011f\u0131m'Bursa\u2019da trafik kazas\u0131 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybettiKaza da hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
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