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Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

18.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde 4 çocuk annesi Aysel Y. (28), 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Polis, 112 ekiplerine haber verdikten sonra kaçan Remzi Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale’de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y., henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.’yi başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Remzi Y., cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van’a gönderildi.
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Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında drone da kullanıldı. (DHA)

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kadın cinayeti Van

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